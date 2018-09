"Madické Niang est au Pds et il entend y rester", selon son Chef de cabinet

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Septembre 2018

"Me Madické Niang est au Pds et il entend y rester. Je suis formel. Actuellement, il est à l’écoute de son parti.". C’est l’assurance de Mafatim Mbaye, ami d’enfance et chef de cabinet du Président du groupe parlementaire liberté et démocratie. Il réagissait ainsi, à l’interpellation du journal "Les Echos" sur la sortie d’un groupe de partis politiques et de mouvements qui déclarait hier, avoir investi Madické Niang comme leur candidat à la présidentielle de 2019.



Un peu plutôt, l’ancien ministre des affaires étrangères a conduit une délégation du Parti démocratique sénégalais pour présenter à Me Abdoulaye Wade au Magal de Serigne Abdou Khadre Mbacké à Touba. A part les échanges avec le porte-parole du Khalife des mourides, il n’a pas fait de déclaration à la presse. Qui annonce par ailleurs, qu’il a été invité à Doha par l’ancien Président.



