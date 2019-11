Madinatoul Salam: Sokhna Aida Diallo va célébrer le Gamou Sokhna Aïda Diallo prépare le Gamou de ce soir. Toutefois, la veuve de Cheikh Béthio Thioune compte faire dans la discrétion et « célébrer l’évènement dans l'enceinte de sa maison à Madinatoul Saloum, avec ses inconditionnels", selon un de ses proches. "Tout se fera dans la sobriété… pour se conformer au Ndigeul de Serigne Saliou Mbacké" et les mises en garde du khalife général des mourides sont prises très au sérieux. D'ailleurs, aucune déclaration n’est prévue. Les "berndés" seront toutefois au menu, Sokhna Aida Diallo ayant déjà acheté 200 bœufs selon "Source A".

