Madinatoul Salam: la maison de Khadim Thioune, ancien député, vandalisée, les proches d'Aïda Diallo indexés Après une accalmie notée entre les successeurs de Cheikh Béthio Thioune, suite à la médiation et au Ndigueul du Khalife Général des Mourides, le feu de la division reprend de nouveau entre eux, à propos de l’héritage du défunt guide des Thiantacônes.

Lundi 15 Juin 2020

Des photos de la maison de Khadim Thioune, fils du guide des Thiantakounes et ancien député, parvenues à Leral.net, montrent comment elle a été vandalisée à Madinatoul Salam.



Cet acte barbare a été attribué aux talibés de Aïda Diallo.



Pour rappel, cette affaire a partie liée avec l’héritage du défunt guide Cheikh Béthio, qui oppose ses fils et ses veuves notamment Sokhana Aïda Diallo, Sokhna Bator Thiam et Sokhna Adja Saliou (respectivement troisième, quatrième et cinquième épouse).



Et partagée sur les réseaux sociaux, une vidéo montre comment hier dimanche, face à la presse, Sokhna Bator Thiam s'est dit être victime des menaces de mort et d'insanités venant du Khalife légitime du Cheikh, Serigne Saliou Thioune.

