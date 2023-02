Madjid Bougherra, coach de l’Algérie: «C’est le match de notre vie » Rédigé par leral.net le Samedi 4 Février 2023 à 14:59 | | 0 commentaire(s)|

« Nous nous attendons à un match très difficile et serré, avec beaucoup d'intensité. Ça va se jouer sur des détails. Il n'y aura pas de calcul. L'équipe qui commettra le moins d'erreurs gagnera ce match. Le Sénégal a une bonne équipe avec un seul but encaissé durant toute la compétition. Ce sera donc une belle fête pour l'Afrique car il s'agit des deux meilleures sélections du tournoi qui sont en finale. C'est le match de notre vie, et on va tout donner sur le terrain. Le plus important, c'est d'avoir un collectif fort, capable de défendre et d'attaquer ensemble. C'est pourquoi nous misons surtout sur le collectif, avec tout de même deux ou trois individualités qui peuvent faire la différence. En équipe nationale, le plus important c'est la gagne pour la patrie. C'est vrai que le carton contre le Niger a fait beaucoup de bien aux joueurs, notamment pour leur confiance. Mais on est passé à autre chose. Une finale ça se gagne quelle que soit la manière. Et on est impatient de courir et de répondre au défi de l'intensité physique ». Papa Alioune NDIAYE



Source : Source : https://lesoleil.sn/madjid-bougherra-coach-de-lalg...

