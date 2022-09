Mafia des visas: Guy Marius Sagna débarque à l’ambassade de France

Le Consulat de France à Dakar est au cœur d’un gros scandale de trafic de visas. Au moins un agent du service des visas au Consulat est impliqué dans le business, rapporte "Libération", qui signale que le Quai d’Orsay a dépêché une équipe d’enquêteurs à Dakar pour élucider cette affaire.



Le député Guy Marius Sagna s’en mêle aussi et aussi décidé de se rendre lundi à l’ambassade de la France au Sénégal. Ce, pour déposer une lettre de protestation avec les victimes de ce qu’il appelle de la « mafia des visas ». « Ce lundi 26 septembre 2022, le député que je suis ira déposer avec des victimes de la mafia des visas de l’ambassade de France, et d’autres Sénégalais, une lettre de protestation à l’ambassade de France au Sénégal et au ministère étranger aux affaires », a indiqué le parlementaire. Guy Marius reproche à la France la « mafia des visas ».



Il soutient que « l’ambassade de France au Sénégal, vole les africains, humilie les africains, confisque pendant des mois les passeports des africains, finance des projets au Sénégal avec l’argent volé aux africains demandeurs de visa. Et tout cela, avec la complicité du gouvernement du Sénégal ».











Avec Rewmi