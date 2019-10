Magal 2019 : 1000 personnes interpellées, 5 kilos de chanvre indien saisis La police nationale a interpellé 1000 personnes au cours de ses opérations de sécurisation lors du Magal de Touba de cette année. Ce, pour des infractions diverses, allant du vol au trafic et détention de drogue. D’ailleurs, pour ce dernier délit, la police a mis la main sur 5 kilos de chanvre indien, dont 346 cornets et 111 joints, selon la RFM. Deux personnes ont également été interpellées pour trafic de comprimés barbituriques.

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Octobre 2019 à 09:48 | | 0 commentaire(s)|



