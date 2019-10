Magal 2019 : coupures d’électricité et manque d’eau perturbent les pèlerins A quelques heures du Magal de Touba, les conditions ne sont pas des meilleures dans la ville sainte. Et pour cause, révèle la RFM, une coupure d’électricité a paralysé la ville hier mercredi pendant 9 heures. Une situation exacerbée par le manque d’eau et les difficultés de communication notamment dans le réseau orange, selon la même source. Qu’à cela ne tienne, la ferveur des pèlerins n’est nullement entamée en ce grand jour à Touba.

