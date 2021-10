Magal 2021: Sokhna Aida Diallo a reçu en« Adiya » une parure en diamant et 160 millions de FCfa

Sokhna Aida Diallo, après avoir décentralisé ses « berndés » du Grand Magal, a reçu des « adiyas » de ses talibés. D’après la source, elle a reçu une enveloppe de 160 millions de FCfa de la part des fidèles et une parure en diamant de forme ronde et de couleur blanche. Un précieux don de Sokhna Adja Saliou.



N’étant en reste, Sokhna Bator Saliou lui a offert une propriété d’une superficie de 5200 m2, en plus de plusieurs valises remplies de tissus haut de gamme.



Lors du Magal, Sokhna Aida Diallo était à Médinatoul Salam, entourée de ses talibés thiantacones et des deux autres coépouses.