Magal 2021: Un mort et 248 blessés enregistrés sur la route de Touba

Les routes ont encore fait des victimes à quelques jours de la célébration du Magal de Touba. Le bilan dressé par le Capitaine Kaynack Dione, Chef de la division prévention, par ailleurs chef du bureau de l’information et relations publiques de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers, fait état de 248 blessés graves et 1 mort suite à des accidents de la route. Il parle d’un bilan inquiétant et appelle à plus de vigilance de la part des usagers de la route en cette période de forte affluence.



D'aprés Igfm, le capitaine Dièye a également précisé que la brigade nationale a encore déployé les gros moyens pour assurer une bonne couverture de ce grand événement religieux, qui regroupe chaque année près de 4 millions de pèlerins.



« Pour cette année, la Brigade nationale des sapeurs-pompiers a déployé plus de 400 gradés et sapeurs et 60 véhicules d’interventions et de secours. Nos équipes interviennent à l’intérieur de la ville sainte de Touba avec des dispositifs prévisionnels de secours, sur l’Autoroute à péage et la route nationale et tous les axes qui mènent à Touba et ses zones d’intérêt. Et pour le moment, nous avons effectué 29 sorties », a-t-il précisé.