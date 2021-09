Magal Touba : Cheikh Alassane Séne chez le khalife Général des Mourides

Lundi 27 Septembre 2021

Guide religieux ou marabout et politicien Cheikh Alassane Sene «Tarëe Yallah» est un émérite louangeur du Prophète Muhamad (Psl) qui consacre tout à sa vie et à son œuvre. En cette édition 2021 du Magal Touba : Cheikh Alassane Séne chez le khalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour célébrer cette journée de grâce du Serviteur du Prophète, Paix et Salut sur Lui ; Khadimoul Rassoul