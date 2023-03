Magal de Darou Mousty/ Accident mortel d’un véhicule de pèlerins: Le chauffeur en fuite

L’accident qui s’est produit ce matin sur la route de Darou Mouhty a causé la mort d’une personne et blessé cinq autres. Après cet événement tragique, le chauffeur du véhicule s’est enfui et, il est actuellement recherché par les gendarmes de la brigade spéciale de Touba.



Les cinq blessés ont été pris en charge par les pompiers de la ville sainte et transportés à l’hôpital. Tandis que le corps de la victime a été déposé à la morgue d’une structure sanitaire.



La gendarmerie, ayant procédé au constat d’usage a ouvert une enquête, suite à cet accident.