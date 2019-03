Magal de Porokhane : Les organisateurs rassurés Le comité d’organisation du Magal de Porokaone prévu le jeudi 28 mars prochain, a dit sa satisfaction concernant les mesures d’accompagnement des services sollicités en vue de l'évènement.

Rédigé par leral.net le Lundi 25 Mars 2019 à 15:39 | | 0 commentaire(s)|

«Tous les services sont en train d’assurer leurs engagements. Que ce soit la gendarmerie et la police qui gèrent la sécurité à travers la réhabilitation d’aménagements qui permettra d’accéder à Porokhane facilement. Et pour la santé à travers l’organisation de la zone d’hôpital accompagnée par l’hôpital régional El Hadj Ibrahima Niasse. Il y a également les bonnes dispositions des sapeurs-pompiers. La Senelec pour le volet d’électrification et la Sde pour le volet d’approvisionnement en eau”, a dit le gouverneur de Kaolack Al Hassan Sall sur Radio-Sénégal, reprise par Seneweb.

