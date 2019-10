Magal de Touba 2019: "La police déploie 2538 policiers"

Le général Abdoulaye Diop, Contrôleur général de la police nationale a fait face à la presse ce mardi, à touba, pour faire le point sur le dispositif sécuritaire déployé pour la couverture du grand Magal de Touba. Il a annoncé que pour cette année, la police a doublé ses effectifs pour assurer la couverture sécuritaire du grand magal de touba. «2538 agents de police sont engagés», selon lui.



« Le Magal de Touba est un événement international. L’autorité public n’a ménagé aucun effort pour mettre à disposition du comité d’organisation et des marabouts un nombre considérable d’agents. C’est un événement qui va regrouper un nombre important de pèlerins. L a police a tout mis en œuvre pour veiller sur la sécurité des personnes et de leur biens avant, pendant et après le Magal de Touba», a déclaré le contrôleur général de la police.



Selon l’autorité policière, l’innovation dans la couverture sécuritaire du Magal de cette année est le déploiement de poste de police mobiles et de 7 autres postes de polices avancées dans plusieurs localités de la ville sainte.



Le général Diop a également annoncé qu’un plan de circulation spécial a été mis en place pour réglementer la circulation des personnes et des véhicules dans la ville de Touba et ses environs. «Des services d’ordre seront aussi déployés dans les domiciles des marabouts, des mausolées et des cimetières pour réglementer la circulation des personnes.», a-t-il ajouté.

