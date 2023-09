Magal de Touba 2023/ Riz, huile, boeufs et chameaux convoyés: Doudou Ka renouvelle son action sociale aux Baye Fall

Les personnalités publiques du Sénégal n’ont pas manqué à faire des oeuvres de bienfaisance lors du Grand Magal de Touba. Certains n’hésitent pas sur les moyens financiers ou matériels à mettre à disposition des communautés musulmanes.



Le Ministre des transports aériens, Doudou Ka, s’inscrivant dans cette catégorie n’a pas lésiné sur les moyens pour porter assistance aux Baye Fall. Il a accompagné les Baye Fall à l’occasion du Magal, éditions 2023 où les attentes sont encore plus persistantes avec le nombre record de pèlerins, présents dans la ville sainte. Doudou Ka a ainsi, convoyé à Touba une quantité de 200 tonnes de riz, 500 cartons d’huile, des boeufs et des chameaux. Suivant son accompagnement, le Ministre a recu la bénédiction entière des Baye Fall.



Ainsi, ce geste, dit-on, n’est ni le premier ni la dernière action de Doudou Ka à l’endroit de la communauté Baye Fall, connue par sa reconnaissance qu’elle exprime à chaque fois que de besoin à l’égard de ses bienfaiteurs.



