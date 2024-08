Magal de Touba 2024: Le PM Ousmane Sonko et sa délégation retreinte reçus par le khalife Serigne Mountakha Mbacké APS – Le Premier ministre, Ousmane Sonko, a été reçu, mercredi, par le Khalife général des mourides, Serigne Mountakha Mbacké, dans le cadre d’une visite qu’il effectue à Touba, en prélude de la 130ème édition du Grand Magal, événement religieux commémorant le départ en exil du fondateur du mouridisme, prévu vendredi.



C’est peu avant 15h que le chef du gouvernement, accompagné d’une délégation restreinte, est arrivé à la résidence du khalife sise à Darou Miname. Étaient présents, entre autres, le ministre des collectivités territoriales, Moussa Balla Fofana, la ministre de la jeunesse, des Sports et de la Culture, Khady Diene Gaye, le ministre de la Communication, Alioune Sall, le ministre des Finances, Cheikh Diba, le secrétaire d’État à l’Urbanisme, Momath Talla Ndao, le secrétaire d’État à la Coopérative paysanne, Bacary Sarr.



”Cette forte délégation témoigne de l’importance que l’Etat accorde au Magal, un évènement religieux à la dimension de la vie et de l’œuvre de Cheikh Ahmadou Bamba Khadimou Rassoul”, a indiqué le Premier ministre, s’adressant au khalife.



”Il ne s’agit pas d’une visite privée, mais plutôt un ziar effectué au nom du gouvernement, pour recueillir vos prières et recommandations afin que la mission confiée à nous par les Sénégalais soit accomplie de la meilleure des manières”, a-t-il ajouté.



Le chef du gouvernement a également réitéré au khalife la promesse du chef de l’État de résoudre dans les cinq ans à venir, les problèmes liés à l’eau et à l’assainissement à Touba.



Prenant la parole à la suite du Premier ministre, le Khalife général des mourides dit avoir un grand espoir dans ce projet majeur annoncé par le chef de l’État envers qui il dit avoir ”un grand estime”. Serigne Mountakha Mbacké l’a aussi rassuré de son engagement à accompagner le gouvernement dans tous ses projets de société et de développement.



