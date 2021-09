Magal de Touba : 53 téléphones volés, du chanvre indien, un couteau,

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Septembre 2021 à 10:10 | | 0 commentaire(s)|

Insolite au Magal de Touba ! Un malfrat bien connu des fichiers de la police, a subtilisé 53 téléphones portables selon des informations exclusives de Seneweb. Mais E. Ndiaye puisque c’est de lui qu’il s’agit, a été identifié par l’une de ses victimes.



En effet, cette dernière s’est approchée de ce redoutable voleur pour lui réclamer ses biens. Mais le récidiviste a brandi un couteau avant de menacer de tuer son interlocuteur. Ainsi, la victime a dénoncé E. Ndiaye auprès des policiers en faction sur la route reliant le marché Okass à l’ancienne gare ferroviaire de Touba.



Selon des confidences faites à Seneweb, e mis en cause qui se trouvait dans une maison en location, a pris la poudre d’escampette avant l’arrivée de la police. Toutefois, la perquisition effectuée hier dans sa chambre au quartier Gare Boumag a permis aux éléments du commissariat de Ndamatou de saisir 53 appareils cellulaires volés. Également, les limiers ont découvert dans cette pièce deux téléviseurs écrans plats, un couteau, un cornet et du chanvre indien en vrac d’après notre source proche du dossier.

Au moment où ces lignes sont écrites, les policiers mènent des intenses recherches pour mettre la main sur le fugitif. L’enquête suit son cours !

Actunet

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos