Magal de Touba : Acteur clé pour retrouver les enfants égarés, le Centre IQRA a enregistré plus de 220 sauvetages Le Centre de formation, d’éducation et d’accueil des enfants perdus « IQRA » s’est une nouvelle fois illustré par son engagement lors de la commémoration du départ en exil de Cheikh Ahmadou Bamba, à travers le Grand Magal de Touba 2024. Depuis le début des festivités, plus de 220 enfants égarés ont été retrouvés grâce à l’intervention des membres de cette structure, comme l'a annoncé vendredi dernier leur président, Mame Serigne Dia. Propos relayés par Le Soleil Digital

Selon M. Dia, ces résultats sont le fruit d’un travail méticuleux et anticipé. En effet, dans le cadre des préparatifs du Magal, le Centre IQRA a organisé un séminaire de formation à l’attention des maîtres coraniques, afin de les sensibiliser sur l’importance de la surveillance des talibés pendant ces moments de grande affluence.



La stratégie mise en place par le Centre repose sur un dispositif bien rodé. Des guides sont positionnés aux points névralgiques de la ville sainte, tels que la grande mosquée, l’ancien cimetière, les mausolées ou encore le siège social d’IQRA à Keur Niang, afin de recueillir les enfants égarés et de les aider à retrouver leurs familles.



Le président du Centre a par ailleurs indiqué qu'un bilan détaillé des opérations sera présenté à la fin de l’événement, tout en rappelant qu’en 2023, plus de 300 enfants avaient été secourus grâce à leurs efforts.



Cet engagement, alliant anticipation et efficacité, fait d’IQRA un acteur incontournable pour la sécurité des plus jeunes lors de ces rassemblements religieux.



