Magal de Touba : Aïda Sow Diawara évoque la maladie de Aminata Mbengue

Les verts étaient jeudi l’hôte de la cité religieuse. La délégation était conduite par la députée Aïda Sow Diawara. Aminata Mbengue Ndiaye était l’absente la plus présente. Et pour cause, les raisons de sa non présence dans la cité religieuse ont été rendues publiques. Il s’agit de sa maladie qui l’a clouée au lit depuis quelques temps et qui expliquerait en partie ses allers- retours entre l’Hexagone où elle subit des traitements et le Sénégal.



D’ailleurs, l’actuelle présidente du Haut conseil des collectivités territoriales n’a pas battu campagne lors des législatives et de l’élection des hauts conseillers.



Sur l’absence de la secrétaire générale, l’ancienne maire de Golf Sud confie : «Aujourd’hui, malheureusement, nous sommes sans notre secrétaire générale Aminata Mbengue Ndiaye qui est alitée, qui va très bien en ce moment. Mais, comme elle est convales¬cente, elle nous a demandé de venir représenter le parti et, nous sommes là, à ce titre».



Sur les éventuels risques de blocage de l’institution parlementaire avec la composition du bureau, des groupes parlementaires et des commissions, Aïda Sow Diawara se montre optimiste : «Le Benno bokk yaakaar est une coalition disciplinée et nous avons donné carte blanche à notre président de coalition. Nous attendons donc, et nous allons connaître sous peu la composition du bureau. Mais, ne vous en faites pas, l’Assemblée nationale est un milieu politique, et c’est notre normal qu’il y ait des remous, mais tout finira par rentrer dans l’ordre parce que, le Sénégal est un et indivisible».



A cette visite à Touba en prélude au grand Magal qui sera célébré le 15 septembre prochain, il a été constaté l’absence de Serigne Mbaye Thiam, le secrétaire chargé des élections du parti socialiste.



Sur les raisons de leur présence à Touba, Aïda Sow Diawara a livré ce message : «Comme à l’accoutumée, le parti socialiste est toujours présent lors des grands événements à Touba. Comme vous le savez, nous sommes liés à Touba par le nombril de par Serigne Fallou Mbacké qui avait prié pour la naissance du parti socialiste. Et, à ce titre, nous venons chaque année avec nos responsables, rendre visite et présenter nos hommages au khalife général et à toute la famille de Cheikh Ahmadou Bamba.



Nous sommes une forte délégation composée d’une trentaine de personnes. Il y a des tidianes, des mourides et d’autres talibés des autres confréries. Nous sommes des musulmans. Nous croyons au mouridisme. Et, aujourd’hui, si le parti socialiste existe, c’est parce qu’il y a les mourides, les Tidianes, les layènes, etc., qui ont prié pour le parti socialiste. Et, nous ne manquerons pas de déférer chaque fois que de besoin». .

Bes Bi