Magal de Touba: Cheikh Alassane Sène chez le Khalife général des Mourides

Rédigé par leral.net le Lundi 27 Septembre 2021 à 09:45 | | 0 commentaire(s)|

Guide religieux ou marabout et politicien, Cheikh Alassane Sène «Tarëe Yallah» est un émérite louangeur du Prophète Muhamad (Psl), qui consacre tout à sa vie et à son œuvre. En cette édition 2021 du Magal de Touba, Cheikh Alassane Séne s'est rendu chez le ghalife Général des Mourides, Serigne Mountakha Mbacké, pour célébrer cette journée de grâce du Serviteur du Prophète, Paix et Salut sur Lui, Khadimoul Rassoul.