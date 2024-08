Magal de Touba: L’Etat respecte 96% de ses engagements

L’état des lieux fait par le ministre de l’Intérieur à deux jours du Magal montre que l’Etat a respecté 96 % de ses engagements. Une manière pour les autorités de rassurer le khalife général des Mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, et les dignitaires de la cité de Bamba. L’annonce a été faite ce mardi par le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique à l’issue de la réunion d’évaluation nationale du grand Magal de Touba organisée à la résidence Darou Marnane, nous dit LeTémoin.



Jean Baptiste Tine s’est dit ”entièrement satisfait” du travail accompli jusqu’ici par les différents services étatiques impliqués dans l’organisation de cette manifestation religieuse. « Et nous espérons que d’ici vendredi, nous atteindrons les 100% de réalisation », a ajouté le général Jean Baptiste Tine.



Prenant la parole, le porte-parole du Khalife général des mourides, Serigne Bassirou Abdou Khadre, a salué les efforts du gouvernement et l’ensemble des services concernés pour leur « mobilisation exceptionnelle dans ce contexte particulier marqué par l’hivernage ».