Magal de Touba: Omar offre un cadeau à Serigne Mountakha, avec 200 boeufs et 110 tonnes de riz Omar Sow, président de la Bergerie Khadimou Rassoul, par ailleurs Directeur de l'Urbanisme, a offert un cadeau royal au Khalife général des Mourides, Serigne Mountakha, composé de deux cents (200) têtes de boeufs et cent dix (110) tonnes de riz, ainsi que d'autres produits.

Rédigé par leral.net le Samedi 25 Septembre 2021 à 18:45



