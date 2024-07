Magal de Touba en vue : Le comité d’organisation fait appel à Dakar Dem Dikk, pour aider à stabiliser les prix du transport Ce lundi 1er juillet 2024, s’est tenu à la gouvernance de Diourbel, le CRD de préparation du Grand Magal de Touba. Une rencontre qui a vu la participation de l’ensemble des parties prenantes, sous la présidence du gouverneur de la région et du porte-parole de la confrérie Mouride, Serigne Bassirou Abdou Khadr Mbacké.

Rédigé par leral.net le Lundi 1 Juillet 2024

Un point sur lesquels les organisateurs se sont appesantis, le transport des pèlerins. À ce propos, le coordonnateur général du comité d’organisation, Serigne Ousmane Mbacké a lancé un appel à la société de transport Dakar Dem Dikk.



« Je considère que ce n’est même plus Dakar Dem Dikk mais Sénégal Dem Dikk et ils sont les seuls à pouvoir faire face à l’augmentation des tarifs à chaque veille de Magal. Nous souhaitons que les efforts nécessaires soient faits dans ce sens. »



Le Directeur général de Dakar Dem Dikk, Assane Mbengue, qui a participé au CRD, a annoncé des innovations majeures pour l’édition 2024 du Grand Magal de Touba.



« Nous comptons augmenter nos renforts avec notre service Sénégal Dem Dikk, à une semaine du Magal. Des équipes techniques seront aussi positionnées, avec un système de géolocalisation pour faciliter les interventions ».



Par ailleurs, Assane Mbengue a annoncé la diversification des points de départ pour les pèlerins. À noter que Dakar Dem Dikk maintiendra ses prix habituels.



