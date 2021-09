Magal de Touba et Covid-19: La stratégie mise en place, exposée Le Grand ‘’Magal’’ de Touba, prévu le dimanche 26 septembre sera célébré dans un contexte de crise sanitaire, liée à la pandémie du coronavirus. Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr et sa délégation ont effectué ce mardi, un déplacement à la ville sainte de Touba. Reçus par le khalife général des mourides, Serigne Mountakha Bassirou Mbacké, le Ministre est revenu sur le dispositif sanitaire, mis en place par ses services.

Rédigé par leral.net le Mardi 14 Septembre 2021

«Dans un contexte de pandémie, nous devons nous préparer à donner tout ce qu’il faut pour que les pèlerins puissent respecter les mesures barrières. C’est pourquoi nous avons mis en place un dispositif tel que 2 millions de masques pour permettre aux pèlerins de disposer des masques nécessaires pour respecter les recommandations des autorités sanitaires», a fait savoir le Ministre Abdoulaye Diouf Sarr.



Ainsi, il a décidé de déployer plusieurs agents dans la capitale du mouridisme pour qu’ils veillent à la santé des pèlerins. «Autre élément important, c’est le dispositif en matière de ressources humaines. A Touba, nous allons déployer plus de 3500 agents de santé pour prendre en charge les besoins de santé des populations», a promis le patron des blouses blanches.



Le Service d’aide médicale Urgente (Samu) ne sera pas en reste. «Le Samu national qui gère toute la question des urgences va inaugurer son unité à Touba à l’occasion de ce Magal pour permettre à cette structure d’urgence de se déployer dans le cadre d’une stratégie de proximité», dit Diouf Sarr.



