Magal de Touba et la tragédie sur la route : Onze décès notés dans des accidents, malgré les grandes interventions des sapeurs-pompiers Onze personnes ont perdu la vie dans des accidents de la route survenus pendant la commémoration de la 130e édition du Magal de Touba, selon un bilan provisoire fourni par la Brigade nationale des sapeurs-pompiers (BNSP).

Dimanche 25 Août 2024

D'après le communiqué de la Division des informations et des relations publiques de la BNSP, transmis à l'APS samedi, le détachement des sapeurs-pompiers déployé à Touba dans le cadre de cet événement a effectué 433 interventions.



Parmi celles-ci, 214 étaient liées à des accidents de la circulation, ayant engendré 551 victimes, dont 540 ont pu être assistées, mais 11 ont malheureusement succombé à leurs blessures.



La BNSP exprime sa profonde préoccupation face à l'ampleur de ces accidents de la route et en appelle à la vigilance des usagers, en insistant sur l'importance du respect du code de la route, notamment au moment du retour des pèlerins.



En outre, la brigade rapporte avoir mené 340 consultations médicales gratuites et réalisé quatre interventions pour des incendies, qui ont fait trois victimes.



