Magal de de Porokhane: 7 morts dans un accident de la circulation

Une collision entre un bus de transport public en provenance de Dakar et un minicar venant de Porokhane, a causé hier mardi vers minuit à hauteur du Bas Bolong, à la sortie de Nioro, la mort de 7 personnes et provoqué de nombreux blessés évacués au centre de santé du département, a appris l’APS.



"Un violent accident de la circulation survenu à hauteur du Bas Bolong (cours d’eau sitié à 7 km de Nioro) a causé la mort de 7 passagers d’un minicar en provenance de la cité religieuse de Porokhane", a indiqué un témoin de la collision.



Un bus de transport public qui amenait des pélerins vers la cité religieuse de Porokhane, en pleins préparatifs du Magal de Sokhna Mame Diarra Bousso a frontalement heurté un minicar qui en venait.



Les 7 morts ont été acheminés à la morgue du centre de santé et les nombreux blessés dont certains dans un état grave, sont en cours d’évacuation vers l’hôpital régional El hadji Ibrahima Niass de Kaolack, renseigne la source.



Qui ajoute que les maires de Paos Koto (Aly Mané) et de Nioro (Abdoulaye Ba), mais aussi le préfet de Nioro (Papa Malick Ndao) sont au chevet des blessés. Le préfet a invité les automobilistes en partance pour le Magal de Porokhane, à plus de "prudence et au respect du code de la route".









