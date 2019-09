Magal des 2 rakkas: les Wade envoient une forte délégation à Saint- Louis (images)

Une forte délégation du Parti démocratique Sénégalais (PDS) s'est rendue ce jeudi 5 septembre à Saint-Louis pour représenter au Magal des deux Rakkas célébrant Cheikh Ahmadou Bamba, le Président Abdoulaye Wade, son fils Karim et le parti.



Elle a été conduite par le Président du groupe parlementaire Cheikh Bara Mbacké, accompagnée de Mayoro Faye , coordonnateur du parti à Saint-Louis, Assane Bâ, chargé de l’organisation, l'honorable député Mor KANE, Saliou DIENG, secrétaire national chargé des structures et des mouvements de soutien, Waly Albert Ndong, coordonnateur de Fatick, Makhtar FallL, coordonnateur de Kaffrine et beaucoup d’autres membres du nouveau Secrétariat National.



Après une audience avec le président du Kourel, Ameth Fall, La délégation a pris part à la cérémonie officielle présidée par Serigne Mame Moi Mbacké, qui a ensuite dirigé la prière.











