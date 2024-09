Magal des Deux Raaka de Saint-Louis : L'imam Serigne Mame Mor Mbacké invite les jeunes à la patience et à avoir foi en Dieu La 47e édition du Magal des Deux Raaka de Saint-Louis a vécu. Une édition organisée à la place Baya (ex place Faidherbe) et présidée par le gouverneur Al Hassan Sall, nouvellement installé, en présence du président du kourel, Ahmed Fall.

Rédigé par leral.net le Vendredi 6 Septembre 2024 à 18:27 | | 0 commentaire(s)|

Et comme à l'accoutumée, la prière a été présidée par Serigne Mame Mor Mbacké Ibn Serigne Mourtada Mbacké qui, auparavant, a invité les jeunes à la patience et à avoir foi en leur Créateur. Il n'a pas aussi manqué de condamner certains comportements répandus dans la société, notamment les crimes gangrenés, selon lui, par l'intolérance et la méchanceté.



Il a également incité les jeunes à se former, à être patient età ne pas s'aventurer clandestinement, et surtout, à ne pas se fier à certaines sorties faites souvent par certains de leurs compatriotes à l'étranger, qui, souvent, ne disent pas toute la réalité.



Serigne Mame Mor Mbacké a ensuite félicité le kourel des Deux Raaka pour son engagement à respecter ce rendez-vous religieux, malgré sa proximité avec le Magal de Touba.



S'adressant aux fidèles pèlerins, le gouverneur de la région de Saint-Louis, Al Hassan Sall, nouvellement installé, a rendu hommage au fondateur du Mouridisme, Cheikh Ahmadou Bamba, dont l’acte, selon lui, n'honore pas seulement le Sénégal mais toute la Oummah Islamique. Il a ainsi profité de cette journée de prières, pour demander au marabout de prier pour la réussite du nouveau régime qui, selon lui, a pour ambition de mener le Sénégal vers la réussite, pour l'intérêt de toutes les couches de la population.



Quant à Ahmed Fall, le président du kourel, l'association qui organise ces moments de ferveur religieuse et de recueillement, ainsi que le représentant de la famille de Serigne Bassirou Diakhaté Cissé, parrain de cette 47e édition, sont tous revenus avec insistance, sur la dimension spirituelle de Serigne Touba Khadimou Rassoul, fondateur du Mouridisme.















Adama Sall (Saint-Louis)

Ousmane Wade Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook