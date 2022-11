Magatte Wade, maire de Mékhé: «Les contrats miniers doivent faire l’objet d’une plus grande surveillance de la part des autorités»

Si les chiffres rapportés par l’ITIE font état d’avancées importantes en termes de paiements aux entreprises nationales, souligne le gouverneur Alioune Badara Mbengue, des progrès plus soutenus sont nécessaires, pour permettre aux PME et PMI de la région d’optimiser leur participation dans les chaines de valeur de l’industrie minière, en dehors des efforts appréciables consentis par les sociétés minières, dans le cadre de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE). Il a cité l’exemple de la Grande Côte Opérations (GCO) qui a réalisé 70% d’achats locaux au Sénégal, soit 53 milliards Fcfa sur les 80,5 milliards Fcfa en 2021. Ces retombées sont allées à 5.500 bénéficiaires dont entre autres 22 Groupements d’Intérêt Economique (GIE) locaux comprenant 1.500 membres et 6 GIE totalisant 437 femmes.



A cela, s’ajoute l’approvisionnement en denrées alimentaires du camp de Diogo. Selon Magatte Wade maire de la commune de Mékhé, le premier marché local au niveau du secteur minier, c’est le marché contractuel entre les mines et l’Etat, en terme de respect des cahiers des charges et d’investissements. C’est à travers ces investissements que les fournisseurs locaux parviennent à accéder aux ressources de la mine. Il ajoute, « mais malheureusement, nous n’avons pas d’indicateurs au niveau du respect du cahier des charges avec ces investissements. Les contrats miniers doivent faire l’objet d’une plus grande attention, d’une plus grande surveillance de la part des autorités, pour qu’ils soient bénéfiques aux populations et au pays. Il est constaté qu’une bonne partie des cahiers des charges est respectée, mais l’essentiel devant aller vers les populations en terme d’investissements sectoriels comme l’augmentation du réseau d’eau, d’électricité, construction d’écoles, d’hôpital, partage de l’énergie, pose encore problème. C’est ainsi que les sites miniers sont parfois abondamment fournis en électricité, en eau, alors que les villages environnants n’en ont pas. Il a appelé l’Etat et les mines à être beaucoup plus vigilants sur le respect des cahiers des charges, d’autant plus que le pays est doté d’un code minier de très bonne facture.

L'As

Ndèye Fatou Kébé