Magazine Afrique Demain en vente à Dakar : A sa Une Cheikh Diba, Ministre des Finances et du Budget, Abdoulaye Sylla devant le Pool judiciaire et financier… Rédigé par leral.net le Mardi 29 Octobre 2024 à 00:24 | | 0 commentaire(s)| Le Ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba et le Programme budgétaire et économique pluriannuelle 2025-2027, Abdoulaye Sylla devant le Pool judiciaire et financier pour enquête sur un trafic d'or, Ousmane Sonko à la quête d'une majorité à l'Assemblée nationale…

Votre nouveau numéro du Magazine panafricain Afrique Demain (Investigations) est disponible en Kiosque et en Pdf pour les abonnés à partir de ce lundi 28 octobre. Un numéro spécial Sénégal avec à la Une le Ministre des Finances et du Budget, Cheikh Diba, avec des extraits du Programme budgétaire et économique pluriannuelle 2025-2027.



Un document produit par Mouhamed Lamine Seck, Administrateur civil, Chef de la Division du suivi de la performance/Direction contrôle interne) présentant la cursus de l’actuel ministre des Finances et du Budget, homme de confiance du tandem-Diomaye-Sonko et qui a joué un rôle clé dans les négociations entre l’ancien Président Macky Sall et les ex-opposants Ousmane Sonko(actuel Premier ministre) et Bassirou Diomaye Faye(Président de la république).



Des articles sur la reddition des comptes notamment l’homme d’affaires Abdoulaye Sylla poursuivi pour un trafic d’or de 2740 kilogrammes, sur le chef de file du Pastef et Premier ministre Ousmane Sonko dans sa quête d’une majorité écrasante à l’Assemblée nationale au sortir des élections du 17 novembre, l’ancien Président Macky Sall qui battra campagne par visioconférence…



Afrique Demain (Investigations) dirigé par l’ancien Directeur de l’Information de Africa 24, Célestin Edjangué, collabore avec des journalistes de l’Afrique de l’Ouest et Centrale et en vente en Côte d’Ivoire par Edipresse, en Guinée Conakry, au Mali, au Burkina Faso, au Sénégal…





