Mage: " Mon problème avec Marodi était d'ordre juridique"

Samedi 22 Janvier 2022

L'actrice Mage de la série Golden affirme que tout se passe très bien entre elle et la société de production Marodi. "Problème personnel, problème juridique et la relation entre acteur et producteur sont des choses différentes", a t-elle dit...