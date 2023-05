Magistrats affectés bougeront, ne bougeront pas : La tutelle dément la seconde sortie

Les magistrats affectés lors de la dernière consultation à domicile, ne vont plus quitter leurs postes. Cette information a été démentie par le Secrétariat général du ministère de la Justice. « C’est une « fake news. On ne peut rapporter une décision de ce genre, sans décret présidentiel. Or il n’y en a pas un encore », expliquent les services de Ismaïla Madior Fall.



Mais la Rédaction de emedia.sn, qui tient cette information de bonne source, maintient qu’il y a bel et bien des magistrats qui ne vont plus bouger. Même si elle admet que tous ne sont pas concernés par la mesure, lit-on dans "Rewmi".