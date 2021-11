Magistrature: Le Conseil Supérieur convoqué, ce lundi Le Conseil supérieur de la magistrature, longtemps attendu est convoqué par le chef de l’Etat Macky Sall ce lundi 22 novembre.

Sur convocation de la présidence, le Conseil supérieur de la magistrature se tient en début de soirée au Palais. D’après « Libération », plusieurs changements et nominations sont attendus à ce lundi, dans la magistrature sénégalaise.



Un pré-conseil se tient auparavant à 15 heures. Longtemps attendu et reporté une fois, le CSM devrait permettre de pourvoir plusieurs postes vacants.



C’est le cas du premier cabinet du tribunal hors classe de Dakar qui n’a pas d’occupant depuis le décès du juge Samba Sall.



