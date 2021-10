Magistrature: Le Procureur Bassirou Guèye sur le départ, son successeur est ... Coup de tonnerre au sein de la magistrature sénégalaise. L’actuel procureur de la République, Serigne Bassirou Guèye, est sur le départ, selon "L'Observateur".

Rédigé par leral.net le Samedi 23 Octobre 2021 à 11:35 | | 0 commentaire(s)|

Le sort de l’actuel chef du parquet de Dakar devrait être scellé à la prochaine réunion du Conseil supérieur de la Magistrature (CSM).



D'ailleurs, le CSM devrait se réunir le jour où le Président Macky Sall est parti à Dubaï. Des propositions ont même été faites pour son prochain successeur et des enquêtes de moralité ont été déjà menées.



Des profils ont étaient écartés, d’autres retenus. Le profil du juge Amadou Diouf, actuel président de la Chambre d'accusation, est à 90% pressenti pour le poste de Procureur de la république.



Neuf ans comme Procureur de la République de Dakar, Serigne Bassirou Guèye, qui était conseiller technique numéro 1 de l’ancienne ministre de la Justice Mimi Touré, a battu tous les records de longévité à cette station.



Il dépasse ses devanciers Abdoulaye Gaye qui avait occupé pendant huit ans, le poste sous le magistère du président Abdou Diouf et son prédécesseur immédiat, Ousmane Diagne, qui a, lui, résisté sept ans avant de passer à la trappe.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos