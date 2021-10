Magnifié comme levier de développement: Le Ministre Abdoulaye Saydou Sow, le meilleur choix pour la région de Kaffrine, selon ses proches « Le Ministre Abdoulaye Saydou Sow reste et demeure le meilleur choix pour la ville de Kaffrine », c’est la conviction de ses partisans. Leurs arguments partagés sur leur page Facebook…

Sur le plan politique, il a su regrouper le Parti, la coalition BBY autour d'un seul idéal, travailler dans l'unité et la solidarité. En sus, il demeure le seul responsable politique de cette ville à bénéficier de l'adhésion totale des populations kaffrinoises (politiques, activistes, opposants, jeunes, vieux adultes et toutes les organisations citoyennes, religieuses et culturelles), autour de sa personne.



Sur le plan de l'investissement, il a su investir sur la promotion de la jeunesse et des femmes mais aussi, sur des infrastructures publiques afin de doter de cette région longtemps abonnée aux oubliettes, d'infrastructures modernes et de faire d'elle, une ville viable et porteuse de progrès.



« Je ne suis pas kaffrinois mais j'ai eu a faire cette région à plusieurs reprises. Et, il serait très ingrat de ne pas parler de ça », assure Daouda, un internaute.



#A2S, Un Levier De Développement Pour Le Region De Kaffrine













