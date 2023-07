Maguette Sène œuvre pour l'accès aux soins : inauguration de deux nouveaux postes de santé dont un baptisé Macky Sall

En effet, lorsque le Président annonçait la décision de ne pas briguer un troisième mandat, Maguette Séne se trouvait à la Mecque.



A son retour, il indique : "je l'ai appris sur les réseaux sociaux. J'ai été agréablement surpris puisque moi j'étais parmi ceux qui pensaient que le Président avait beaucoup à faire pour le Sénégal. On aurait souhaité qu'il continue sa mission. Quand il prend sur lui de respecter sa parole donnée malgré que la Constitution lui permet de continuer un autre mandat, on ne peut que respecter sa décision. Quand il dit je m'arrête là pour permettre à d'autres de montrer leur expérience et leur expertise, c'est une excellente leçon qu'il donne à toute la classe politique et que nous saluons à sa juste valeur. Il a fait un excellent travail pour le Sénégal".



Le maire de Malicounda procédait ce samedi à l'inauguration de deux structures de santé à Gagnabougou et à Malicounda-Ngoukhoudj. C'était sous la présidence de Serigne Mbaye, directeur de cabinet du ministre de la santé et de l'action sociale.



Très enclavé, Gagnabougou ne disposait pas de structure sanitaire. D'ailleurs, le maire explique que pour accéder aux soins de santé primaires la population était obligée de se déplacer sur au moins deux kilomètres pour aller à Nianing ou à Mbouleme.



Désormais, Gagnabougou dispose d'une structure sanitaire.



En effet, sur les 22 villages que compte Malicounda, seuls deux ne disposent pas encore de centre de santé.



"Notre objectif c'est d'ici 2035 d'avoir une couverture sanitaire totale. Quand on construit un poste de santé de cette dimension c'est un objectif du conseil municipal qui est atteint. Notre ambition est d'équiper tous les villages d'un poste de santé. L'objectif final est d'avoir une pyramide sanitaire complète dans les 22 villages, un centre de santé dans la zone sud et nord. Le tout couronné par un hôpital", affirme Maguette Sène qui indique par ailleurs que son ambition n'est ni démesurée, ni inaccessible.