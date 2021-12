Maguèye Seck, tête de liste de YAW à Pikine : « Le Préfet refuse d'exécuter une décision de justice, mais qu'il pleuve ou qu'il neige il la publiera » La tête de liste de la coalition Yewwi askan Wi (Yaw), Maguèye Seck, poursuit ses randonnées politiques. Même si la liste de Yaw ne figure toujours pas sur la liste publiée par le préfet de Pikine, comptant pour les élections départementales et municipales. Après un premier rejet, Yaw a saisi la Cour d'appel de Dakar. La coalition de l'opposition a été rétablie dans ses droits. Mais, depuis lors cette décision n'est pas exécutée, car Yaw ne figure toujours pas au tableau d'affichage des listes au siège de la préfecture de Pikine.

Selon Maguèye Seck, le préfet de Pikine refuse d'exécuter une décision de justice, on sait au titre de quel motif.



"Il est fait injonction au préfet de Pikine de publier notre liste. Nous avons fait la notification par constat d'huissier. Il refuse de s'exécuter. J'interpelle la conscience du Préfet, car si je gagne les élections le 23 janvier prochain, c'est lui qui va m'installer. Il doit le savoir", souligne Maguèye Seck.



À la question de savoir si la liste de Yaw ne passe pas que fera Maguéye Seck, la tête de liste de Yaw de couper court à cette supputation en tapant du poing sur la table.



"Nous ne réfléchissons pas à cette éventualité, car nous avons le droit avec nous. Nous nous en limitons à la décision de la Cour d'appel qui nous a rétablis dans nos droits. Qu'il pleuve ou qu'il neige, il va publier notre liste parce qu'il le lui sera imposé", peste l'actuel adjoint du maire sortant de Pikine.



À l'en croire, le préfet ne va leur empêcher de dérouler leur programme politique.



"Nous allons faire notre congrès d'investiture. Et nous allons lui montrer au préfet de Pikine que nous sommes prêts à défendre notre liste", poursuit Maguèye Seck. La tête de liste de la coalition Yewwi askan wi (Yaw) prenait part à l'investiture de Cheikh Diop, candidat de Yaw à Pikine Ouest.



"Notre crédo c'est de mettre la population au coeur de la gestion locale. Nous envisageons apporter des inovations de taille dans la gestion municipale. Rien ne sera plus comme avant", soutient, quant à lui, Cheikh Diop.

