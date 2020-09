Mahamadou Issoufou, président en exercice de la Cedeao: «La junte militaire doit nous aider à aider le Mali »

Rappelant les initiatives prises par la Cedeao, M. Issoufou a évoqué les sanctions prises et l’invite faite à la junte militaire de regagner les casernes afin que l’armée puisse se concentrer sur sa mission traditionnelle, en l’occurrence la guerre contre le terrorisme et le crime organisé.



«Nous avons aussi demandé la mise en place d’une transition, d’une durée de 12 mois maximum, dirigée par des civils. Le Mali a plus que jamais besoin de stabilité pour que les aspirations fortes du peuple Malien à la sécurité, au développement soient pleinement satisfaites. Il est du devoir de notre communauté d’assister les Maliens en vue d’un rétablissement rapide de toutes les institutions démocratiques », a déclaré Mahamadou Issoufou.



Lors de son discours, il a indiqué que au Mali comme ailleurs nous devons continuer à approfondir notre vision d’une Cedeao des peuples. Il estime qu’une étape décisive de la réalisation de cette vision serait l’élection des députés du parlement de la Cedeao au suffrage universel direct.

Adou FAYE





