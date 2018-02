Mahammed Boun Abdallah DIONNE taille Idy : « Un malintentionné qui a le verbe facile».

N’appréciant visiblement pas les remarques du président du Conseil départemental de Thiès sur le taux de croissance du Sénégal, Boun Abdallah DIONNE demande aux uns et aux autres, de se méfier de lui.



«Ce n’est pas un taux de 6,7 % de croissance du Produit intérieur brut (PIB) qui a été réalisé par le gouvernement sur l’initiative et sous la direction du président de la République en 2017, mais un taux 7,1 %. N’écoutez pas les spécialistes du découragement national. Il faut se méfier d’eux», martèle le chef du gouvernement.



Ne lâchant pas Idrissa SECK et vantant les mérites du régime, Mahammed Boun Abdallah DIONNE de renchérir : «Dire que les chiffres ne profitent qu’aux autres, qu’ils ne sont pas une réalité, relève de la fiction. Dire que le programme des bourses de sécurité familiale n’est pas pertinent, c’est dire de gros mots à l’endroit des bénéficiaires qui en ont besoin. Ces derniers garantissent à leurs enfants l’accès à la vaccination, à l’éducation. Ce sont des milliers et des milliers de Sénégalais qui ont accès aux soins grâce à la CMU».









WALFNet