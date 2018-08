Mahammed Boun Abdallah Dione à Ziguinchor : "le Président Macky Sall a décidé reconstruire le marché de Tilène"

Le Premier ministre, Mahammed Boun Abdallah Dione a rejeté lundi à Ziguinchor, la proposition du maire du maire Abdoulaye Baldé qui voulait reconstruire le marché Tilène avec l’appui de l'Association internationale des maires francophones.



« Nous n’allons pas vous laisser voir ailleurs. Certes, vous avez des relations et le droit de chercher des moyens auprès des partenaires extérieurs, mais nous n’allons pas vous le permettre. Comme il l’avait fait avec les marchés de Kaolack et de Diourbel, le Président Macky Sall a décidé reconstruire le marché de Tilène. Et sera fait à la dimension sous-régionale », a-t-il rappelé.



Et le Pm d’ajouter : «Vous pouvez être rassurés, car en venant ici, j’étais accompagné du Directeur général de l’Agetip. Il m’a dit qu’il est prêt à démarrer les travaux dans un mois, s’il reçoit le financement. Nous avons aussi entamé le recensement des sinistrés pour voir comment leur venir en aide».



Le marché de Tilène, l’un des plus importants à Ziguinchor a été ravagé dans la nuit du vendredi au samedi par un violent incendie dont l’origine est toujours inconnue, même si des spéculations font état d’un ventilateur qui aurait pris feu. Aucune perte en vie humaine n’a été signalée mais des dommages matériels estimés à plus d’un milliard de F Cfa.















Leral.net