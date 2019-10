Mahammed Boun Abdallah Dionne : « Il faut qu’on soit fiers de notre pays...» Dans le cadre du séminaire de partage organisée par le « Cercle de Réflexion Républicain », l'ancien Premier Ministre a apporté la lumière sur les réalisations du Président Macky SALL.

Selon lui, il faut qu’on prenne exemple sur les pays asiatiques, à savoir être fiers de notre nation.



« Le pays va se transformer grâce à l’industrialisation », a t-il rajouté, avant de dire qu’il faut faire confiance au Président, les projets sont toujours en cours.



Aussi, « PSE Jeunes » est en place pour accompagner les jeunes, les former et leur donner un emploi.



Selon toujours lui, 45% des jeunes n’avaient reçu aucune formation et pour cela, le Président à un projet de construction d’un centre équipé dans chaque département, pour développer les capabilités.



M. Dionne incite aussi à les jeunes à se former en informatique et en technologie, car ce sont des métiers d’avenir…

