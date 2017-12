Mahammed Dionne : “Aucune préférence n’est accordée aux entreprises étrangères”

Aucune préférence n’est accordée par le gouvernement sénégalais aux entreprises étrangères dans l’attribution des marchés publics, a réfuté mardi le Premier ministre Mahammed Boun Abdallah Dionne.

Le chef du gouvernement réagissait ainsi après avoir été interpellé lors de sa déclaration de politique générale par le député Moustapha Guirassy. Ce dernier a fustigé “l’omniprésence de sociétés étrangères dans le tissu économique national”. Cette situation est à l’origine de ce qu’il appelle “un Sénégal pour certains et un Sénégal pour les étrangers.”

Mais pour le Premier ministre qui dément que le gouvernement mène une telle politique, l’ouverture économique reste la meilleure voie à suivre, mais à condition de savoir s’y prendre avec intelligence.

“Il n’est plus possible au XIX siècle de vouloir de se fermer sur soi-même. Il faut s’ouvrir à l’extérieur. Mais il faut le faire intelligemment en protégeant le secteur privé national”, a-t-il estimé.

APS