Mahmoud Saleh, ex-directeur de Cabinet : Même s'il est calomnié, le Président Sall n'en croit pas un bribe Rédigé par leral.net le Vendredi 7 Octobre 2022 à 21:23 | | 0 commentaire(s)| La fonction de Ministre ou de collaborateur du Chef de l'Etat n'est pas éternelle. A chaque fois que le Président de la République fait le choix de remplacer un serviteur de la République, il s'en suivra des commentaires et de la calomnie. Le dernier cas en date est le départ de Mahmoud Saleh du cabinet du président de la République. Et pourtant, c'est lui-même, qui a demandé au Président d'être déchargé pour prendre des soins sanitaires. Et même s'il est calomnié, découvre-t-on, le Président n'y croit rien.

Certains Sénégalais sont experts dans l’art d’interpréter les décisions du Président de la République. Loin de la réalité de gestion des affaires de la République, ils sont très prompts à voir le mal partout.



L’ex-directeur du Cabinet du Président de la République, Mahmoud Saleh, préoccupé par santé, a été déchargé à sa demande. Le Président Macky Sall, soucieux du mieux-être de ses collaborateurs, a accédé à sa demande. Rien de plus...



Ainsi, il a même, promis dans les mois à venir de lui confier des tâches sous terrain chez les religieux, les hommes d’affaires etc., pour le bien du pays. Tout ce que le Président a retenu, c’est que Mahmoud Saleh, en intellectuel organique, défenseur et protecteur, a joué son rôle important dans la marche des affaires de l’Etat. Mahmoud Saleh a longtemps, travaillé avec différentes couches socio-professionnelles. Il a aidé beaucoup de personnes à se faire une place de choix dans le pays. Aujourd'hui, même s'il va continuer à servir autrement l'Etat, Mahmoud mérite plus de titres honorifiques et des acclamations pour service rendu à la Nation.



Mais, le Président Sall et son gouvernement s’éloignent du verbiage creux. Ils se sont inscrits, présentement, dans une dynamique de travail pour mieux apporter des réponses aux attentes multiples des populations. De plus, l’ensemble des nouveaux Ministres ont été instruits d’être plus ouverts et attentifs aux préoccupations des Sénégalais.



Depuis lors, ils sont en train de faire le nécessaire pour redresser la pente et atteindre dans les délais, les objectifs du gouvernement. Cette préoccupation éloigne de loin le Président Sall, conscient de l’existence d’experts dans l’art d’interpréter de manière négative les faits et gestes du gouvernement. Peine perdue...



Le Président Sall, dans sa nouvelle feuille de route, remise à ses ministres, accélère le pas. Et, les résultats escomptés dans cette dynamique bien réfléchie ne tarderont pas.





