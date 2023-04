Main tendue du président de la république : une nouvelle tentative de diviser l’opposition ? L’appel au dialogue lancé par le président Macky Sall continue de faire couler beaucoup d’encre et de salive. Alors que l’opposition campe sur sa position en posant sur la table un certain nombre d’exigences, des observateurs politiques restent dubitatifs quant à la sincérité de cet appel. Selon eux, il y aurait beaucoup de questionnements et de méfiance autour de cette main tendue du chef de l’État à l’opposition. Et les raisons sont multiples.

La discorde n’existe qu’en l’absence de dialogue et même les grandes guerres se terminent toujours autour d’une table. Le président Macky Sall semble l’avoir compris. C’est pourquoi, depuis quelques semaines, il appelle l’Opposition à un dialogue. C’est ainsi que, dans le discours qu’il a prononcé à la veille de la fête de l’indépendance, il avait fait part de sa volonté de dialoguer avec les forces vives de la Nation…



Un appel au dialogue réitéré le jour de la Korité et qui a suscité une grosse polémique depuis lors. En principe, le dialogue conduit à l’apaisement. Surtout dans le contexte politique sénégalais actuel où la tension est très vive entre Pouvoir et Opposition. Cependant, certains observateurs sont méfiants quant à la sincérité de cet appel au dialogue politique lancé par le président de la République. Le journaliste Babacar Dione dénonce même ‘’un dialogue biaisé au départ’’.



Selon lui, «le contexte ne favorise pas un dialogue avec l’Opposition. Je pense que c’est juste une stratégie de la part du chef de l’Etat. En vérité, quelque chose se cache derrière’’. Le doute sur la sincérité du président pousse un autre analyste politique à craindre un piège pour l’Opposition. Mamadou Sy Albert, faisant montre de prudence, pense que la rencontre pourrait jouer en faveur du président de la République. En effet, selon lui, il n’existe pas de médiation pour convaincre les différentes parties. Il manque aussi une feuille de route claire, sans compter l’absence d’une personnalité consensuelle chargée de piloter ce dialogue.



Problème de formats…



En outre, M. Sy liste des manquements et des imprécisions notés par rapport à la main tendue du chef de l’État. Par exemple, s’il s’agit d’un dialogue des partis ou celui des coalitions. Pour lui, ces détails qui semblent anodins doivent être précisés car ayant leur importance. La question des formats doit aussi être une préoccupation sérieuse, estime-t-il.



En effet, d’après l’analyste politique, il va falloir faire la part des choses. ‘’Il reste beaucoup de choses à éclaircir. Pourle format politique, on doit parler de la question du mandat, du parrainage, des cas de Karim Wade, de Khalifa Sall, d’Ousmane Sonko….’’, énumère-t-il.



S’agissant du format d’organisation, Mamadou Sy Albert est d’avis qu’il faudra élargir les débats et impliquer la société civile, lui proposer quelque chose… Il faudra aussi trouver quelqu’un pour conduire le dialogue et savoir si l’on prendra des conclusions applicables dans l’immédiat ou après la présidentielle.

Donc, autant dire qu’il y a beaucoup de paramètres qui doivent être pris en compte dans le cadre du dialogue, selon l’analyste. Toutes ces préoccupations montrent à quel point la relation entre le Pouvoir et e l’Opposition est délicate et tendue.



Diviser pour mieux régner ?



Babacar Dione ne croit d’ ailleurs pas à cette main tendue :’’Je ne pense vraiment pas que ce soit un dialogue’’. À la place d’un apaisement du climat, l’objectif visé par le chef de l’Etat c’est plutôt une intention de diviser.



Explication :»Si une partie de l’Opposition refuse de répondre au dialogue, une autre aile y sera. Déjà, on a vu Taxawu Sénégal de Tambacounda dire que Khalifa Sall doit aller répondre à l’appel. Il y a beaucoup de sous-entendus dansle discours du chef de l’État. On sent qu’il cherche à écarter Ousmane Sonko. On l’a vu, d’ailleurs, quand il parlait du dialogue, il a mentionné les noms de Karim Wade et de Khalifa Sall. Ce qui veut dire que ces derniers peuvent discuter et négocier avec lui pour jouir de tous leurs droits civiques et politiques’’.



Selon Babacar Dione, le président Macky Sall a toujours essayé de diviser l’Opposition à traversles appels au dialogue qu’il a lancés. Exemple :»Lors du dialogue tenu après la présidentielle de 2019, il avait commencé à négocier en douce avec Idrissa Seck. Et lors du dialogue national qu’il avait lancé, on a vu un pan presque entier du Parti démocratique sénégalaise (PDS) le rejoindre’’.



Babacar Dione est convaincu que le nouvel appel au dialogue du Président exclut une partie de l’Opposition. Selon lui, « il s’adresse plus à Khalifa Sall et à Karim Wade, mais aussi aux autres opposants qui pourraient rejoindre le camp du président Macky Sall’’.

