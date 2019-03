Maintien de Khalifa Sall en prison : « les propos de Moustapha Diakhaté sont gravissimes », selon Youssou Touré Youssou Touré n’a pas goûté aux propos de Moustaha Diakhaté, qui a estimé que Khalifa Sall et Karim Wade doivent purger leurs peines. Dans une interview accordée à Source A, ce jeudi, l’enseignant a flingué l'ancien président du groupe parlementaire de Benno Bokk Yakaar.

« Les propos de Moustapha Diakhaté ne sont pas graves, ils sont gravissimes. Quelqu’un qui est en prison depuis 2 ans, n’a pas besoin que du dehors, on en parle en mal ». Rappelant les valeurs de tolérance et de pardon connues au Sénégal, Youssou Touré a souligné que Khalifa Sall mérite bien le pardon, surtout que, a-t-il dit, sa maman est aujourd’hui une personne âgée.

