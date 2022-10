Maintien de l’ordre: Macky Sall débloque 380 milliards FCfa

Le régime de Macky Sall ne lésine pas sur les moyens pour la sécurité publique ou du moins pour mater les manifestants. Les budgets des ministères des Forces armées et de l’Intérieur ont connu une hausse exponentielle. D’après L’OBS, rien pour le contrôle et le maintien de l’ordre, 380 milliards FCfa sont prévus dans la loi des finances 2023.



Ainsi, 277 milliards FCfa sont destinés à la gendarmerie pour renforcer la surveillance à travers des patrouilles et contenir toute velléité de trouble à l’ordre public. Ce n’est pas tout. La gendarmerie va passer de 37 à 50 escadrons.



Le budget des Forces Armées est fixé pour l’année 2023, à plus de 513 milliards FCFA en autorisations d’engagements et plus de 272 milliards FCfa en crédits de paiement. Et, 103 milliards FCfa sont prévus pour la sécurité publique, dont une hausse de 28,5 milliards Fcfa pour la Police.