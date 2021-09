Maire d’Aere Lao ou Directeur général de l’Apix : Mountaga Sy, appelé a faire un choix Mbaye Khouma Sylla consultant sénior pense qu’« il y a des postes qu’on ne peut mélanger avec d’autres fonctions. Vous ne pouvez pas être directeur général et être maire. Mountaga Sy est maire d’Aéré Lao et Dg de l’APIX. Il faut qu’une des fonctions soit morte. Soit c’est la mairie d’Aéré Lao qui meurt ou celle de Dg. On ne peut pas faire les deux, ce n’est pas possible. Il faut qu’on sort de la politisation de certaines fonctions».

« La fonction de DG de l’APIX est hautement technique qui ne donne aucune autre fenêtre de temps pour faire autre chose. D’ailleurs dans beaucoup de pays, les grands travaux ne sont pas avec la promotion des investissements. Ce sont deux métiers différents. Je n’ai pas défendu cette idée quand j’étais avec Aminata Niane par loyauté » ajoute-il



« D’ailleurs Me Wade et Idrissa Seck ont failli séparer l’APIX des grands travaux dès 2002 en faisant promotion des investissements à part et grands travaux à part comme en Côte, en Gabon. Si vous faites les deux, vous êtes obligé en un moment de faire un choix dans la priorité. Garder de grands travaux comme le projet du TER, cela ne donne pas du temps pour faire de la promotion des investissements » souligne l’ancien directeur du Marketing de l’Apix du temps d’Aminata Niane

