Mairie de Bargny : Vers un duel fratricide au sein de Benno ! L’appel du chef de la coalition Benno Bokk Yakaar, en l’occurrence Macky Sall, pour une unité des rangs et pour lui laisser l’apanage du choix des têtes de listes, n’a pas été entendu à Bargny. En effet, c‘est un duel fratricide en perspective pour la conquête de la mairie de la commune qui se dessine

Rédigé par leral.net le Samedi 3 Juillet 2021 à 09:52 | | 0 commentaire(s)|

Ousmane Seck, le secrétaire général de l’Agence Nationale de l’Aménagement du territoire (ANAT) défie son frère utérin et actuel maire de Bargny, par ailleurs directeur de cabinet du ministre des Collectivités territoriales. A la tête du mouvement «Bargny Rekk», Ousmane Seck part à la conquête de la mairie pour réaliser un rêve qu’il était tout prêt de réaliser en 2014, dans le cadre de la coalition, avant d’être coiffé au poteau par son frère cadet.



Après avoir dénoncé la gestion de l’actuelle équipe, le secrétaire général promet le changement réel et l’émergence de la ville de Bargny. « Mon souhait le plus profond est de voir l’émergence de notre chère ville Bargny, le changement de notre chère commune. Les discours ont gagné en outrance mais le développement de Bargny reste un défi que je veux relever avec chacun, par des mots mais également par des actions politiques adossées à une réelle stratégie et réalisable », a dit Ousmane Seck.



Le challenger du maire de Bargny propose un programme basé sur la gestion participative et une révolution sociale, afin que les citoyens puissent se retrouver dans la gestion de leurs affaires. D’où son appel aux populations de Bargny pour son soutien dynamique. « Oui au changement parce que Bargny demande une vraie révolution, une révolution sociale, une révolution sanitaire, une révolution économique, une révolution verte et environnementale.



Bref une révolution à reconnaître à travers les institutions. C’est ainsi que nous appelons les populations à soutenir notre mouvement, en tout à soutenir notre démarche pour que l’institution municipale accomplisse la volonté réelle des populations bargnoises », a-t-il lancé à une assistance nombreuse venue à son appel, avant de préciser que le développement de Bargny reste son seul et unique crédo et qu’il est prêt pour relever le défi avec les populations de Bargny.











Sud Quotidien

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook



Cliquez-ici pour regarder plus de videos