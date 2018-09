Mairie de Dakar : Khalifa Sall a reçu la notification de sa révocation

Rédigé par leral.net le Mardi 11 Septembre 2018 à 08:53

Dix jours après sa révocation de son poste de maire de Dakar, Khalifa Sall a reçu, vendredi dernier, la lettre de notification de cette décision de Macky Sall. Selon Les Échos, qui donne la nouvelle, c'est dans sa cellule de Rebeuss qu'il a reçu la note. Du coup, officiellement, Khalifa Sall n'est plus le maire de Dakar, la mesure de révocation prenant effet dès réception de la notification.

Mais Khalifa Sall ne lâche pas du lest. D'après le journal, ses avocats vont saisir la Cour suprême pour un sursis à exécution du décret.

Le désormais ex-maire de Dakar a été révoqué par décret vendredi 31 août. Une décision qui est tombée vingt-quatre heures après la confirmation par la Cour d'appel de Dakar de sa condamnation en première instance à 5 ans de prison et 5 millions de francs Cfa d'amende.



