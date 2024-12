Mairie de Dakar : Khalifa Sall intervient, le Conseil municipal se passe de Barthélémy Dias

Il se passe des choses à la Ville de Dakar. Selon "Les Échos", chaque parti et chaque camp s’arme et se prépare avec un objectif clair : conquérir la mairie. Lors de la très attendue réunion du Conseil municipal hier, le quorum a été largement atteint, avec 65 conseillers présents sur 100. Même le ministre Abass Fall a fait le déplacement, malgré ses nombreuses charges liées à la préparation de la Déclaration de politique générale (DPG) du Premier ministre. Quant à Barthélemy Dias, il a préféré rester chez lui, à la demande de Khalifa Sall, laissant ainsi sa première adjointe, Ngoné Mbengue, conduire les travaux.



Comme le rapporte "Les Échos", personne n’affiche publiquement ses intentions, mais tout le monde se prépare dans l’ombre. À la mairie de Dakar, c’est une véritable guerre des tranchées, où chaque acteur constitue son camp et forme ses alliances en vue de l’élection du futur maire. Malgré les craintes initiales concernant le quorum, la réunion s’est déroulée sans encombre, avec une forte mobilisation des conseillers, y compris ceux de Benno Bokk Yakaar, de Taxawu Dakar et des indépendants. Selon "Les Échos", Barthélemy Dias aurait souhaité participer à l’ouverture de cette session ordinaire. Cependant, Khalifa Sall l’en aurait dissuadé, pour éviter tout risque de blocage dans le vote du budget, avant la fin de l’année. C’est donc la maire intérimaire, Ngoné Mbengue, qui a présidé la séance.



Après la constatation du quorum, Ngoné Mbengue a invité le président de la commission des Finances, Alioune Tall, à fixer la date de l’inter-commission, prévue ce matin, à 10 heures. Selon "Les Échos", les forces de l’ordre, toujours présentes à l’Hôtel de Ville, ont facilité l’accès aux conseillers, en vérifiant leurs cartes professionnelles, et un dispositif similaire a été mis en place à l’entrée de la Salle de délibération. Malgré quelques gênes initiales liées à cette présence policière, la séance s’est tenue dans une ambiance cordiale. Comme l’a rapporté "Les Échos", Ngoné Mbengue s’est réjouie du bon déroulement de la session, malgré les obstacles rencontrés. Elle a souligné : « Cela était extrêmement dur, parce qu’on nous avait interdit l’accès à l’Hôtel de Ville. Mais, grâce à Dieu, nous avons pu nous réunir aujourd’hui. » Elle a également rappelé que la Ville de Dakar vote son budget chaque année au mois de décembre et que cette tradition a été respectée.



Dans son discours, elle a appelé à l’unité au sein du Conseil municipal : « Nous devons savoir qu’il n’y a qu’un seul et unique parti, à savoir Dakar. Nous devons conserver la paix qui a toujours régné au sein du Conseil, malgré toutes les épreuves vécues, de Khalifa Sall à Barthélémy Dias, à qui je rends un vibrant hommage, en passant par Soham Wardini ». Toujours selon "Les Échos", cette session marque un tournant dans la gestion de la Ville de Dakar, avec des enjeux cruciaux, notamment le vote du budget et la préparation des échéances politiques à venir. Les acteurs politiques, bien que silencieux sur leurs intentions, se positionnent discrètement, pour prendre les commandes de la mairie dans un contexte marqué par des tensions internes et des défis financiers.











Senenews