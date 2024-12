Mairie de Dakar : Le Syndicat dénonce des dérives policières et exige le respect des droits des travailleurs Le Syndicat Unique et Démocratique des Travailleurs Municipaux (SUDTM) monte, au créneau pour condamner les récentes actions des forces de l'ordre à la Mairie de Dakar. Dans un communiqué signé par son Secrétaire Général, Mbaye Sow, le SUDTM s'insurge contre ce qu'il qualifie, de « dérives policières » et d'atteintes aux droits des travailleurs.

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Décembre 2024 à 18:29

Le syndicat dénonce les violences commises lors de l'intervention des forces de l'ordre, qui ont fait irruption dans une salle de réunion, défonçant les portes, pour interrompre une conférence de presse convoquée par le maire.



Pire encore, les agents de police auraient, selon le communiqué, empêché le Conseil municipal et les agents municipaux, d'accéder à leur lieu de travail.



« Comment peut-on interdire à un maire, qui est à la fois employeur et agent, l'accès à l'Hôtel de Ville ?».

S'il s'abstient de se prononcer sur la légalité des mesures à l'encontre du maire de Dakar, le syndicat insiste sur la nécessité d'un traitement équitable des travailleurs.



« Pourquoi une telle promptitude pour appliquer certaines lois, alors que la loi 2011-08 sur le Statut de la Fonction Publique Locale, adoptée depuis plus d'une décennie, est toujours ignorée ? », s'indigne le syndicat, rappelant que cette loi prévoit une revalorisation des salaires pour les travailleurs



Le SUDTM appelle à la retenue des forces de l'ordre et exhorte les autorités à respecter scrupuleusement, la loi.



